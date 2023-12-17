Gazze'de 28 hastane kullanım dışı

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinin, binlerce hastaya yeniden hizmet vermek için faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını, ancak durumun hala inanılmayacak derecede zorlu ve kaotik olduğunu kaydetti.

DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir heyetin, temel tıbbi malzemeleri sağlamak ve öncelikli sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek için Şifa Hastanesine ulaştığının altını çizen Ghebreyesus, hastanenin, şu anda sınırlı olarak travma stabilizasyonu ile diyaliz desteği hizmeti sağlayabildiğini aktardı.

Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek