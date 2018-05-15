Gazze'de bir Filistinli daha hayatını kaybetti

15 Mayıs 2018

Gazze'de dün İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün de 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 51 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail askerleri, dün ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etmiş, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaralamıştı.

Batı Şeria'da 50 Filistinli yaralandı

Bu arada İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde de 50 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan İsrail katliamanı ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, Ramallah'ın El Bire bölgesindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli göstericiler de askerlerin müdahalesine taşla karşılık verdi.

BM: İsrail savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericilere karşı güç kullanmasının "kasten öldürme suçu" ve "savaş suçu" teşkil edebileceğini söyledi.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak Gazze sınırında İsrail güvenlik güçlerine "inandırıcı bir tehdit" oluşturmayan Filistinli göstericilere yönelik "ölümcül saldırıların" acilen durdurulmasını istedi.

Lynk, İsrail makamlarının uluslararası insan hakları hukukunu ihlal etmeye devam ettiği müddetçe Filistinli şehit ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde sert bir şeklide artabileceği uyarısında bulundu.

"Uluslararası insan hakları hukukunun, kolluk kuvvetleri tarafından güç kullanımı konusunda katı yasaklar koyduğunu yinelemeliyim" ifadesini kullanan Lynk, bir yaşam veya ciddi yaralanma tehdidi olmadığı sürece göstericilere karşı "ölümcül güç" kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı. Özel Raportör Lynk, "İşgal bağlamında, göstericilerin bu kurallara aykırı olarak öldürülmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir şekilde ihlal edilmesi, kasten öldürme ve savaş suçu anlamına gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Lynk ayrıca uluslararası topluma Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin BM kanalıyla tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.