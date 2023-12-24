Gazze'de ölen gazeteci sayısı 101'i buldu
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.
Haber Merkezi
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.