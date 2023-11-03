Gazze'deki bakanlık: İsrail önce hastane girişi, sonra okul bombaladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail'in Şifa Hastanesi'nin girişinde çok sayıda yaralıyı tedavi için Mısır'a doğru götürecek ambulansları bombaladığını belirtti. Yazılı açıklamaya göre 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Yaralıları sevk edecek ambulansların hareketinin tüm dünyaya bildirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaralıları taşıyan ambulansların hareketini Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Mısır'a ve tüm dünyaya iletişim kanalları ve medya aracılığıyla bildirmiştik ancak işgal tüm küstahlığıyla suçunu işledi."

Açıklamada, İsrail'in sağlık personelleri ve ambulanslara yönelik suçları yasaklayan tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlalinden dolayı sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

Bir gazeteci hayatını kaybetti

Filistin Gazeteciler Sendikası, bombardımanda Er-Ra'y Haber Ajansı çalışanı Heysem Harara'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

'Okul da bombalandı'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu da bombaladığını kaydetti. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.