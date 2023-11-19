Gazze'deki can kaybı 12 bin 300'ü buldu

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 43'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı. Bu sayılardan bazısı aynı kalırken bazısı değişti.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu, ölen kadın ve çocuk sayısında güncelleme yapılmadı.

Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanının öldürüldüğü bilgisi de değişmedi ancak gazeteci sayısı 56 olarak güncellendi ve bunlar arasında yazar Mustafa es-Savvaf da yer aldı.

Dün açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında da güncelleme yapılmadı.

Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bini aştı. Bunların 4 binden fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.