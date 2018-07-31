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General Electric, dijital işlerine alıcı arıyor

General Electric, operasyonlar için yapılacak ihaleyi yürütmesi amacıyla bir yatırım bankasını görevlendirdi.

General Electric, dijital işlerine alıcı arıyor
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General Electric Co'nun dijital işlerinin önemli kısmı için alıcı aradığı bildirildi.

Konuyla ilgili kaynakların bildirdiğine göre, Boston merkezli şirket operasyonlar için yapılacak ihaleyi yürütmesi amacıyla bir yatırım bankasını görevlendirdi. GE'nin milyarlarca dolar yatırdığı işlerin satışın tam olarak ne olduğu ve anlaşmanın kaça oluşturulacağının ise net olmadığı ifade edildi.

Süreç erken bir aşamadayken, olası alıcıların daha fazla dijital odaklı olmak isteyen yazılım şirketleri ve diğer endüstriyel oyuncularını içerdiği bildirildi.

Son dakika general electric

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