Gisèle Pelicot davasında yeni gelişme: İtiraz eden Hüsamettin Doğan'ın cezası artırıldı

Fransa’nın güneyindeki Nîmes kentinde görülen temyiz davasında mahkeme, Gisèle Pelicot’ya yönelik toplu tecavüz davasında mahkumiyetine itiraz eden tek sanığın cezasını bir yıl artırdı.

44 yaşındaki Hüsamettin Doğan, Aralık 2024’teki ilk duruşmada 72 yaşındaki emekli büyükanne Gisèle Pelicot’ya tecavüz etmekten 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Doğan, temyiz sürecinde suçlamaları reddettiğini belirtti ancak mahkeme, sunulan delillerin aksi yönde olduğunu hükmetti.

Sanığın temyiz talebini değerlendiren Nîmes Temyiz Mahkemesi, Doğan’ın cezasını 10 yıla çıkardı. Mahkemede, Pelicot’nun bilinci kapalı haldeyken saldırıya uğradığını gösteren sansürsüz video kayıtlarının delil olarak sunulduğu belirtildi.

Pelicot’nun on yılı aşkın bir süre boyunca o dönemki eşi Dominique tarafından uyuşturularak, internet üzerinden temin edilen düzinelerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Olayla bağlantılı olarak toplamda 50 erkek ağırlaştırılmış tecavüz suçundan mahkum edilmişti.

Mahkeme heyeti, kararında Pelicot’nun bilinçsiz halde olmasının suçun ağırlığını artırdığına dikkat çekti. Olay, Fransa kamuoyunda büyük infial yaratmış ve cinsel suçlara karşı yasal düzenlemelerin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştı.