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Golan Tepeleri'nde roket alarmı

İsrail'in Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket alarmı nedeniyle siren sesleri duyuldu. Daha sonra alarmın bir hatadan kaynaklandığı açıklandı.

Golan Tepeleri'nde roket alarmı
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İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrasında tepkiler sürerken, Suriye sınırında İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde roket alarmı nedeniyle siren sesleri duyuldu.

İsrail ordusu da bölgede şiddetli bir patlama sesi geldiğini ve Demir Kubbe füze savunma sisteminin aktif hale getirildiğini duyurdu. Daha sonra alarmın bir hatadan kaynaklandığı açıklandı. 

İsrail, geçen hafta Suriye'de İran'a ait olduğu iddia edilen bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti. 

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