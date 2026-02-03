Goldman Sachs: BOE'den bu yıl üç faiz indirimi bekliyoruz
Goldman Sachs analistleri, İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl içinde üç faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3,0 seviyesine çekmesini bekliyor. Değerlendirmede, zayıflayan işgücü piyasası verilerinin faiz indirimlerini destekleyici nitelikte olduğu vurgulandı. Buna karşın perşembe günü yapılacak toplantıda faizlerin sabit tutulacağı öngörülürken, para piyasalarının temmuz ayında 25 baz puanlık bir indirimi tamamen fiyatladığı, yıl içinde ikinci bir indirimin ise daha düşük olasılık olarak görüldüğü belirtildi.
Goldman Sachs analistleri James Moberly ve Sven Jari Stehn, İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England) bu yıl içinde üç faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı.
Analistlere göre politika faizinin mart, haziran ve eylül aylarında atılacak adımlarla yüzde 3,0 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
"Mart, haziran ve eylülde indirim düşünüyoruz"
Buna karşın, perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasının beklendiği belirtildi. Analistler değerlendirmelerinde, "Zayıf işgücü piyasası verilerinin para politikası komitesini mart, haziran ve eylülde faiz indirimine yönlendireceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
Öte yandan İngiltere para piyasalarında temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin tamamen fiyatlandığı, yılın geri kalanında ikinci bir indirime ilişkin olasılığın ise sınırlı görüldüğü kaydedildi.