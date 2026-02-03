Goldman Sachs: BOE'den bu yıl üç faiz indirimi bekliyoruz

Goldman Sachs analistleri James Moberly ve Sven Jari Stehn, İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England) bu yıl içinde üç faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı.

Analistlere göre politika faizinin mart, haziran ve eylül aylarında atılacak adımlarla yüzde 3,0 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

"Mart, haziran ve eylülde indirim düşünüyoruz"

Buna karşın, perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasının beklendiği belirtildi. Analistler değerlendirmelerinde, "Zayıf işgücü piyasası verilerinin para politikası komitesini mart, haziran ve eylülde faiz indirimine yönlendireceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere para piyasalarında temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin tamamen fiyatlandığı, yılın geri kalanında ikinci bir indirime ilişkin olasılığın ise sınırlı görüldüğü kaydedildi.