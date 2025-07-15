Goldman Sachs: Kurda yükseliş sürecek: Dolar 12 ayda 45 lira olabilir

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin döviz kuru beklentilerini güncelledi.

Banka, 3, 6 ve 12 aylık periyotlar için yaptığı tahminlerde dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngördü.

Goldman Sachs raporunda, 3 ay sonrası için dolar/TL kuru tahminini 41 lira, 6 ay sonrası için 43 lira, 12 ay sonrası için ise 45 lira olarak açıkladı.