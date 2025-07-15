Goldman Sachs: Kurda yükseliş sürecek: Dolar 12 ayda 45 lira olabilir
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL kurunda kademeli yükseliş öngörüyor. Bankaya göre kur 12 ay içinde 45 liraya ulaşacak.
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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin döviz kuru beklentilerini güncelledi.
Banka, 3, 6 ve 12 aylık periyotlar için yaptığı tahminlerde dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngördü.
Goldman Sachs raporunda, 3 ay sonrası için dolar/TL kuru tahminini 41 lira, 6 ay sonrası için 43 lira, 12 ay sonrası için ise 45 lira olarak açıkladı.