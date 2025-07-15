  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
Takip Et

Goldman Sachs: Kurda yükseliş sürecek: Dolar 12 ayda 45 lira olabilir

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL kurunda kademeli yükseliş öngörüyor. Bankaya göre kur 12 ay içinde 45 liraya ulaşacak.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman Sachs: Kurda yükseliş sürecek: Dolar 12 ayda 45 lira olabilir
Takip Et

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin döviz kuru beklentilerini güncelledi.

Banka, 3, 6 ve 12 aylık periyotlar için yaptığı tahminlerde dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngördü.

Goldman Sachs raporunda, 3 ay sonrası için dolar/TL kuru tahminini 41 lira, 6 ay sonrası için 43 lira, 12 ay sonrası için ise 45 lira olarak açıkladı.

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (15 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (15 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Kaynak: HABER MERKEZİ