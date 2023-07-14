Goldman Sachs uyardı: Hisselerdeki ralliye dikkat!

Küresel hisse senetlerindeki ralli, enflasyon ve resesyon risklerinin geride kaldığına işaret ediyor, ancak Goldman Sachs stratejistleri bu duruma daha şüpheci yaklaşıyor.

Christian Mueller-Glissmann liderliğindeki ekip tarafından yazılan notta "ABD'de resesyon riski yüksek olmaya devam ediyor. Enflasyon daha kalıcı olduğunu kanıtlayabilir, bu da daha şahin merkez bankası sürprizlerini tetikleyebilir. Küresel hisse senetlerinin “şişkin ve yatay” seviyede sıkışmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2023’ün başında S&P 500’ün düşük performans gösterdiği dönemi doğru tahmin eden stratejist “Haziran ayında yatırımcı duyarlılığındaki iyileşme ekonomik verilerin önüne geçti. Makro belirsizlik nedeniyle portföylerdeki nakit cazibesini hala görüyoruz” dedi.

Piyasaların gözü ikinci çeyrek bilançolarda

Bu hafta S&P 500, soğuyan enflasyon verilerinin Fed’in yakında faiz artışlarından vazgeçebileceği iyimserliğini attırması ile yükseldi. Şimdi ise piyasalar odağını, büyük ABD bankalarından gelen raporlarla başlayan ikinci çeyrek bilanço sezonuna çevirdi.

Goldman stratejistleri, yavaşlayan küresel büyümenin kazanç revizyonları üzerindeki etkisinin ikinci yarı için büyük risk oluşturduğunu söyledi.