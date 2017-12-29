Goldman Sachs, vergi reformu nedeniyle 5 milyar dolar kaybedecek
Goldman Sachs, ABD'deki yeni vergi paketi uyarınca, dördüncü çeyrekteki kârının 5 milyar dolarlık bölümünü kaybedecek.
Goldman Sachs, ABD'de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşan yeni vergi paketi kapsamında, dördüncü çeyrekteki kârının 5 milyar dolarlık bölümünü kaybedeceğini açıkladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na bildirimde bulunan bankanın kârındaki düşüşün üçteki ikilik bölümünün, ödenecek geri dönüş vergisi olacağı belirtildi.
ABD'de son 30 yılın en büyük vergi değişikliklerini içeren tasarı, geçen hafta Başkan Trump tarafından kabul edilmişti. Yasa kapsamında, kurumlar vergisi yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülecek.
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Kaynak: Reuters