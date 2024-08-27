Goldman Sachs’in aracılık lisansı Rusya'da iptal edildi
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Goldman Sachs’in başvurusu üzerine bankanın aracılığa yönelik faaliyet lisansının iptal edildiği bildirildi.
AA
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Rusya Merkez Bankası, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti.
Ülkede 13 Ağustos’ta American Express’in lisansı, bankanın gönüllü tasfiye süreci nedeniyle iptal edilmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.