Goldman Sachs'tan kritik uyarı! Petrol fiyatları enflasyonu yükseltecek

Bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları, İran ile bağlantılı jeopolitik gerilimin küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair önemli sinyaller verecek. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi, politika yapıcıların kararlarında belirleyici unsurlardan biri olarak görülüyor.

Goldman Sachs: Arz şoku enerjiye yoğunlaşıyor

Goldman Sachs analistleri, Covid-19 sonrası dönemde yaşanan yüksek enflasyon dalgasının hâlâ hafızalarda taze olduğunu hatırlatarak mevcut durumun bazı yönleriyle farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Analistler değerlendirmelerinde, "Bugünkü arz şoku enerji sektörüne dar bir şekilde yoğunlaşmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının ekonomik etkisi

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre petrol fiyatlarındaki yükseliş önümüzdeki bir yıl içinde küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yaklaşık yüzde 0,3'lük bir daralmaya yol açabilir. Aynı süreçte manşet enflasyonun da yaklaşık yarım puan artabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanmasına rağmen petrol dışındaki emtia fiyatlarına yansımanın sınırlı kaldığı belirtiliyor. Bu gelişmenin küresel manşet enflasyonu şu ana kadar yalnızca yaklaşık 0,1 puan artırdığı ifade ediliyor.

Küresel ticaret üzerindeki etkiler sınırlı

Goldman Sachs, Orta Doğu'nun enerji dışı küresel ihracattaki payının yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğunu vurguladı. Buna karşılık pandemi döneminde Çin ve Doğu Asya'daki kapanmaların küresel ticaretin yüzde 20'sinden fazlasını etkilediği hatırlatıldı.

Fed toplantısı bekleniyor

Piyasalarda gözler bu hafta yapılacak merkez bankası toplantılarına çevrilmiş durumda. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bırakmasının beklendiği ifade ediliyor.