Google'a AB'den tarihi ceza

18 Temmuz 2018

Avrupa Birliği Komisyonu, Google'a Android mobil işletme sistemini, rakipleri aleyhine hakim durum tesis etmek için kullandığı gerekçesiyle, 4.3 milyar euro (5 milyar dolar) ceza verdi.

Bu ceza Avrupa Birliği Komisyonu'nun kuralları ihlal eden bir şirkete bugüne kadar verilen en büyük para cezası olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Google'a illegal uygulamalarını 90 içinde de sonlandırma emri verdi.

Google talimata 90 içinde uymadığı takdirde Alphabet'in dünya genelindeki günlük ortalama cirosunun yüzde 5'ine yakın yeni bir ceza ile karşı karşıya kalacak.

Avrupa Komisyonu, bir yıl önce de Google'a, rakipleri karşısında kendi alışveriş hizmetlerini tercih ettiği gerekçesiyle 2.4 milyar euro para cezası vermişti.

"Google, kararı temyize götürecek"

Google kanadından yapılan açıklamada karar ile ilgili olarak temyize başvurulacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz."