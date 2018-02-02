Google'ın kârı beklentilerin altında kaldı

02 Şubat 2018

Teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet'in 2017 4. çeyrekte net kârı, 7 milyar dolar olan beklentilerin altında 6,8 milyar dolar oldu. Hisse başına kâr da 9,70 dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, hisse başına 9,98 dolar kâr bekliyorlardı.

Kâr beklentilerin gerisinde kalsa da satışlar yüzde 24 artarak 32,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde toplam harcamalar yüzde 27 civarında artarak 24,66 milyar dolara çıktı.

2017 yılının tamamında ise Alphabet 2016 yılına göre yüzde 23 artışla 110,9 milyar dolar gelir üretti. Kâr ise yüzde 35 azalarak 12,6 milyar dolar oldu.

Google'ın sonuçlarında ABD vergi reformundan kaynaklı tek seferlik 9,9 milyar dolarlık maliyet de etkili oldu. Ayrıca, AB'nin verdiği 2,7 milyar dolar ceza da sonuçlar içinde yer aldı.

Öte yandan Alphabet, aralık ayında görevden ayrılacak şirketin başkanı Eric Schmidt'in yerine, eski Stanford Üniversitesi Başkanı John Hennessy'nin geçeceğini açıkladı.

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