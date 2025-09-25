Google'ın kurucusu Sergey Brin lüks yatını sattı

Singapurlu milyarder Ong Beng Seng’in yakın çevresinden bir kişinin, Google’un kurucu ortağı Sergey Brin’e ait 73 metrelik süperyat Capricorn’u satın aldığı ortaya çıktı.

Haberi servis eden Bloomberg’ün ulaştığı belgeler, yatın geçen ekim ayı sonunda yeni bir holding şirketine devredildiğini gösteriyor. Ancak gerçek alıcının kimliği açıklanmadı.

Habere göre satış, Ong’un Singapur’da büyük bir siyasi skandalla suçlandığı döneme denk geldi. 1,4 milyar dolarlık servete sahip Ong, geçen ay eski ulaştırma bakanı ve yakın dostu S. Iswaran ile adaleti engelleme suçundan mahkûm olmuş ve 30 bin Singapur doları (968 bin 387 TL) para cezasına çarptırılmıştı.

İçinde açık hava sineması var

2009’da inşa edilen Capricorn, sekiz kabiniyle 18 kişiye kadar ağırlama kapasitesine sahip.

Helikopter pisti, açık hava sineması, jakuzi ve su sporları ekipmanları ile donatılan yata, geçen yıl 27 milyon Euro (1.3 milyar TL) fiyat biçilmişti.

Mahkeme onayıyla seyahat edebiliyor

Yargı süreci sırasında Singapur dışına çıkması kısıtlanan Ong, yalnızca mahkeme onayıyla seyahat edebiliyordu.

Lüks yatı ziyaret etmek de onaylı seyahat planında yer aldı; ancak Ong’un gemiye adım atıp atmadığı kesinleşmedi.

73 yaşındaki Ong’un ismi 2008’de Bernie Ecclestone ile birlikte Formula 1 gece yarışlarını Singapur’a taşımasıyla dünya gündemine gelmişti. Ancak son dönemde, iş ve siyaset bağlantılarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle kamuoyunun dikkatini farklı bir şekilde çekiyor.

Ong ve Sergey Brin’in sözcüsü konuya dair yorum yapmadı.