Grandi: Aquarius vakası Avrupa için utanç verici

13 Haziran 2018

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius'a İtalya'nın limana geliş izni vermemesinin sadece bu ülke için değil, tüm Avrupa için utanç verici olduğunu belirtti.

Grandi, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz'deki sığınmacı krizine ilişkin Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin İtalya'nın yükünü paylaşmadığını söyledi.

AB ülkelerinin yükünü hafifletmek için 100 binden fazla sığınmacının kota sistemiyle diğer ülkelere dağıtılması planının kabul edildiğini anımsatan Grandi, AB'nin bu kararı uygulamadığının altını çizdi.

Grandi, İtalya'nın, Aquarius gemisine limana geliş izni vermemesini eleştirerek "Bu doğru bir çözüm değil. Utanç verici. Bir Avrupalı olarak utanç hissettim. Akdeniz'de bir tekne var ve birkaç gün boyunca bu insanları kimse kabul etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın sığınmacı krizinin çözülmesi için müşterek hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Grandi, "Bunun olmaması durumunda önümüzdeki birkaç haftada daha fazla Aquarius vakası yaşanacak. Bu Avrupa için son derece utanç verici bir durumdur." dedi.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Aquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

Bunun üzerine İspanya devreye girmiş ve gemiyi kabul edeceğini açıklamıştı. Aquarius gemisinin İspanya limanına 4 gün içinde ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA