Green Card sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte 2025 Green Card kazananları

Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi göçmenlik programı olan Diversity Visa (DV) Lottery kapsamında yapılan çekilişin kazananları belli oldu. Green Card sonuçlarını merak eden milyonlarca kişi sonuçları öğrenmek için ABD Göçmenlik Bürosu'nun sitesine akın etti.

Green Card nedir?

Green Card (Yeşil Kart), sahibine ABD’de süresiz oturma ve çalışma hakkı tanıyan resmi bir kimlik belgesidir. Her yıl düzenlenen DV Lottery (Diversity Visa Programı) sayesinde dünyanın birçok ülkesinden on binlerce kişi bu hakkı kazanma şansı elde eder.

2025 Green Card sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 yılına ait Green Card çekiliş sonuçları, https://dvprogram.state.gov adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuçları kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1- Resmi siteye giriş yapın.

2- “Check Status” butonuna tıklayın.

3- Confirmation Number, soyadı ve doğum yılı bilgilerinizi girin.

4- Güvenlik doğrulamasını geçerek sonucunuzu görüntüleyin.

Kazananlar ne yapmalı?

Green Card çekilişini kazananlar, kazanmış olmakla birlikte otomatik olarak ABD’ye yerleşemez. Sürecin devamında yapılması gerekenler:

* DS-260 göçmenlik formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması

* Gerekli belgelerin toplanması (pasaport, doğum belgesi, sabıka kaydı vb.)

* Konsolosluk görüşmesine hazırlanılması

* Sağlık muayenesinden geçilmesi

Green Card kazanmanın avantajları

* ABD’de kalıcı oturum ve çalışma hakkı

* Sosyal güvenlik ve eğitim olanaklarından faydalanma

* ABD vatandaşlığına başvurma hakkı (5 yıl sonra)

* Aile üyelerini de dahil etme imkanı