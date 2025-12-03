Guinness Dünya Rekorları'nın İsrail'in başvurularını durdurduğu iddia edildi

Guinness Dünya Rekorları'nın (GWR) İsrail'i boykot etme kararı aldığı ve ülkeden gelen rekor başvurularını kabul etmediği yönünde iddialar gündeme geldi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun rekor denemesi için yaptığı başvuru, Guinness tarafından "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

Yüzlerce dolar ödendi

Kuruluşun, Kudüs'te 2 bin gönüllü böbrek donörünü bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğin rekor olarak tescillenmesi için yaptığı başvurunun reddedildiği aktarılırken, sürecin birkaç yıl önce başlatıldığı ve bu süre boyunca Guinness ofisine yüzlerce dolar ödendiği iddia edildi.

Haberde, İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'nin kuruluşa, "Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri" yönünde bir e-posta gönderdiği belirtiliyor. İsrailli kuruluşun, kararın gerekçesini öğrenmeye çalıştığı ifade edildi.

"İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez"

Yaşam Hediyesi Başkanı Rachel Heber, karara tepki göstererek, "Guinness'in tüm tıp dünyasını hayrete düşüren İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez" dedi.