Gümrük vergisi ABD'nin 'güneş'inde kayıplara sebep olacak

17 Şubat 2018

ABD Güneş Enerjisi Endüstrisi Derneği Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Dan Whitten, Başkan Donald Trump'ın yerli üreticiye zarar verdiği gerekçesiyle ithal güneş panellerine yüzde 30'luk ek gümrük vergisi kararının Amerika için büyük kayıp olduğunu belirtti.

Whitten, gümrük vergisiyle ilgili asıl problemin ABD'de sektörü ayakta tutacak güneş paneli üretim altyapısının bulunmaması olduğunu söyledi.

Bu nedenle ABD güneş sektörünün ithal güneş panelleri için daha fazla para ödemek zorunda kaldığına işaret eden Whitten, "Bu da kısa vadede talebi azaltacak ve güneş endüstrisinde on binlerce çalışan işinden olacak." dedi.

Whitten, ABD'de son yıllarda güneş sektörünün hızlı şekilde yükseldiğini ve sektörün rekabet gücünü artırdığını vurgulayarak, ülkenin pek çok bölgesinde artık güneşin elektrik üretimi için en ucuz seçenek olduğunu kaydetti.

Güneş paneli fiyatlarına uygulanan gümrük vergisinin sektörün rekabet gücüne zarar verdiğini ifade eden Whitten, "İthal güneş hücrelerine yüzde 30'luk gümrük vergisi kararı, Amerika için büyük bir kayıptır. Yürürlüğe giren bu karar, yaklaşık 23 bin işçinin işini kaybetmesine, güneşe yapılacak milyarlarca dolarlık yatırımın ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olacak. ABD'nin gümrük vergisi kararına karşılık diğer ülkelerin de ABD'ye bir takım ticari engeller koyması olasılığı tartışılıyor. Başka ülkeler adına konuşamayız ancak pek çok ülke bu gümrük

"Uygulamanın bedelini tüketiciler ödeyecek"

Washington merkezli araştırma kurumu The Heritage Foundation'ın Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi Araştırma Görevlisi Tori Whiting de söz konusu vergilerin ABD'de güneş enerjisi endüstrisini geliştireceği düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Whiting, gümrük vergisi uygulamasının sadece, ciddi ekonomik sıkıntılardan geçen ABD'li iki güneş paneli üreticisi firmanın işine yarayacağını ifade ederek, ABD'deki güneş paneli fiyatlarının da ciddi oranda artacağını vurguladı.

Sektöre yapılacak yatırımların da olumsuz etkileneceğine dikkati çeken Whiting, "Artan panel ve hücre fiyatlarından tüketiciler de ciddi şekilde etkilenecek. Söz konusu uygulamadan, sektörle beraber en çok Amerikan vatandaşları etkilenecek. Bu uygulamanın bedelini Amerikalı tüketiciler ödeyecek." dedi.

Whiting, gümrük vergisi uygulamasının güneş paneli ithalatçısı ülkelerin de tepkisini çektiğini belirterek, "Bu ülkeler Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) başvuruda bulundu. Bunlardan bazıları Çin, Kore, Tayvan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler. ABD ve gümrük vergisi uygulamasından muaf olmak isteyen bu ülkeler arasında ortak çözüme ulaşmak için bir süreç başlayacağını göreceksiniz. Eğer WTO bu ülkeleri haklı bulursa, söz konusu ülkeler zararlarını telafi edebilecek veya misilleme yapabilecek hakka sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın geçen ay imzaladığı gümrük vergisi uygulaması, 4 yıl yürürlükte kalacak. Vergide yüzde 30'luk oran her yıl kademeli olarak azaltılacak. Büyük bölümü Çin'den ithal edilen güneş panelleri ile modül ve pilleri için 2019'da yüzde 25, 2020'de yüzde 20 ve 2021'de yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıca, her yıl için 2,5 gigavat vergisiz ithalat yapılabilecek.

Kaynak: AA