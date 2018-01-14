Güney Afrika devi, JP Morgan'a 273 milyon dolar kaybettirdi

14 Ocak 2018

JP Morgan Chase, önceki gün 2017'nin son çeyreğindeki kârını açıkladı. Bankanın geliri, ABD'deki vergi reformunun da etkisiyle beklentilerin üzerinde artarak 25 milyar doları geçti. JP Morgan'ın hisseleri de 2017'de yüzde 31 yükseldi.

Öte yandan bankanın müşterisi olan Güney Afrikalı perakende devlerinden Steinhoff'un iflasın eşiğine gelmesiyle dördüncü çeyrekte 273 milyon dolar kaybetmesi dikkat çekti.

Steinhoff'ta yaşanan muhasebe skandalı sonrasında şirket, sadece bir hafta içinde yüzde 88 değer kaybetmişti. JP Morgan'ın Steinhoff hisselerinin çakılması sonucu 143 milyon dolar kaybettiği, kredi borcu nedeniyle bu kayba 130 milyon dolar daha eklendiği kaydedildi.

JP Morgan CFO'su Marianne Lake, kaleme aldığı analizde, "Bu, krizden bu yana yaşadığımız en büyük kayıp" ifadesini kullandı.

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