Güney Kıbrıs'ta Türkiye'yi kızdıracak doğalgaz zirvesi

08 Mayıs 2018

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı planını görüşmek üzere bugün Lefkoşa'da bir araya geldi.

Görüşme, 2016'da üç ülke arasında güvenlik ve enerji alanında kurulan üçlü işbirliği mekanizması kapsamında düzenlenen dördüncü liderler zirvesi oldu. Zirvede, Afrodit olarak bilinen ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı hak iddia ettiği sahadaki doğalgazın Avrupa’ya taşınması konusunun ele alındığı belirtildi.

Hattın İsrail'den Batı Avrupa'ya uzanmasını öngören proje, uzun süredir üç ülkenin gündeminde.

Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerine karşı çıkıyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi de, Lefkoşa'daki zirvenin Türkiye'yi kızdıracağını, zira görüşmenin Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'la ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde gerçekleştiğini yazdı.

Türkiye daha önce İtalyan sondaj gemisi Eni'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz araştırma faaliyetlerini engellemişti. GüneyKıbrıs'la doğalgaz anlaşması imzalayan ABD'li enerji devi ExoonMobil'in bölgeye araştırma gemisi göndermesi de tansiyonu yükseltmişti.

İsrail'in Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor