Güney Kore, ABD ve Japonya alarmda: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından telefonda görüştü.

Kuzey Kore’nin yerel saatle 08.01 ile 08.15 arasında Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne balistik füzeler fırlatmasının kınandığı görüşmede, bu ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden adımlarına karşı uluslararası toplumun sert bir yanıt vereceği uyarısı yapıldı.

Tarafların ayrıca, Kuzey Kore’ye karşı üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirme ve Pyongyang’ın askeri eylemleri konusunda Çin ile iletişimi artırma konusunda anlaştıkları bildirildi.

Pyongyang’ın güneyindeki North Hwanghae bölgesinden fırlatıldığı tespit edilen füzelerin 350 kilometre yol alarak Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına düştüğü kaydedilmişti.

Kuzey Kore, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattı

Güney Kore, dün yerli üretim katı yakıtlı uzay roketinin test uçuşunu yaptığını duyurmuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, test uçuşunun, 30 Mart’ta yapılan denemelerin devamı olduğunu ve uzay alanı dahil ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmaların artırılacağını açıklamıştı.

En son 23 Aralık'ta deneme yapan Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.