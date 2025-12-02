Güney Kore'de askeri eğitimde patlama: 4 yaralı
Güney Kore'nin Paju kentinde askeri eğitim sırasında uçaksavar mermisinin patlaması sonucu 3 asker ve 1 sivil memur yaralandı. Patlamanın, sıkışan 30 mm'lik merminin çıkarılmaya çalışıldığı anda meydana geldiği açıklandı. Yaralılar helikopterle hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Güney Kore ordusu, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Güney Kore ordusu, Gyeonggi eyaletinin Paju kentinde yürütülen bir askeri eğitim sırasında 30 milimetrelik uçaksavar mermisinin patlaması sonucu 3 asker ile 1 sivil memurun yaralandığını duyurdu.
Açıklamaya göre patlama, merminin sıkıştığı besleyici mekanizmadan çıkarılmaya çalışıldığı sırada meydana geldi. Yaralı personelin helikopterle askeri hastaneye sevk edildiği, omuz yaralanması, düşmeye bağlı travma ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklarının bulunduğu ancak hayati risk taşımadıkları belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Yaralı personelin tedavisi ve iyileşmesi için gereken her şey yapılacaktır. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.