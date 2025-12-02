Güney Kore'de askeri eğitimde patlama: 4 yaralı

Güney Kore ordusu, Gyeonggi eyaletinin Paju kentinde yürütülen bir askeri eğitim sırasında 30 milimetrelik uçaksavar mermisinin patlaması sonucu 3 asker ile 1 sivil memurun yaralandığını duyurdu.

Açıklamaya göre patlama, merminin sıkıştığı besleyici mekanizmadan çıkarılmaya çalışıldığı sırada meydana geldi. Yaralı personelin helikopterle askeri hastaneye sevk edildiği, omuz yaralanması, düşmeye bağlı travma ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklarının bulunduğu ancak hayati risk taşımadıkları belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Yaralı personelin tedavisi ve iyileşmesi için gereken her şey yapılacaktır. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.