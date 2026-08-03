Güney Kore'den altın piyasasını etkileyecek karar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güney Kore Merkez Bankası, yerli üreticilerden altın alımını mümkün kılacak yeni bir çerçeve oluşturduğunu açıkladı.

Yeni sistem kapsamında banka, altın alımlarını uluslararası piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirecek. İşlem, takas ve saklama süreçlerinde ise Kore Borsası (KRX) ile Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu'nun (KSD) altyapısından yararlanılacak.

Esnek rezerv yönetimi

Merkez Bankası, bu adımla hem altın rezervlerini güçlendirmeyi hem de tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek daha esnek bir rezerv yönetimi oluşturmayı hedefliyor.

Yeni çerçevede yerel altın üreticileri, Kore Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu koordinasyon içinde çalışacak. Böylece altın alım sürecinin uluslararası fiyatlama esas alınarak güvenli ve standart bir altyapı üzerinden yürütülmesi sağlanacak.