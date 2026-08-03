Güney Kore'den altın piyasasını etkileyecek karar
Güney Kore Merkez Bankası, altın rezervlerini güçlendirmek ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için yerli üreticilerden altın alımına başlayacağını açıkladı. Uluslararası piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirilecek alımlar için yeni bir işlem ve saklama sistemi oluşturuldu.
Güney Kore Merkez Bankası, yerli üreticilerden altın alımını mümkün kılacak yeni bir çerçeve oluşturduğunu açıkladı.
Yeni sistem kapsamında banka, altın alımlarını uluslararası piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirecek. İşlem, takas ve saklama süreçlerinde ise Kore Borsası (KRX) ile Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu'nun (KSD) altyapısından yararlanılacak.
Esnek rezerv yönetimi
Merkez Bankası, bu adımla hem altın rezervlerini güçlendirmeyi hem de tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek daha esnek bir rezerv yönetimi oluşturmayı hedefliyor.
Yeni çerçevede yerel altın üreticileri, Kore Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu koordinasyon içinde çalışacak. Böylece altın alım sürecinin uluslararası fiyatlama esas alınarak güvenli ve standart bir altyapı üzerinden yürütülmesi sağlanacak.