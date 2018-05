Güney ve Kuzey Kore liderleri yeniden bir arada

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in'in bugün ikinci kez, bu kez sınırın kuzey tarafında bir araya geldiği açıklandı.

Second inter-Korea summit photos!! President Moon meets Kim Jong Un again! On the northern side this time.. pic.twitter.com/GsqPz2l7OY