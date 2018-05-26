Güney ve Kuzey Kore liderleri yeniden bir arada

26 Mayıs 2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in'in bugün ikinci kez, bu kez sınırın kuzey tarafında bir araya geldiği açıklandı.

Second inter-Korea summit photos!! President Moon meets Kim Jong Un again! On the northern side this time.. pic.twitter.com/GsqPz2l7OY — Peter Ward, 워드 피터，皮得 (@rpcward89) 26 Mayıs 2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Bu gelişmenin ardından, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder" denilmişti.

Hatta bu tarihi buluşma sonrasında jest olarak Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçmişti.