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Halep'te İran üssünde patlama iddiası

Suriye’nin Halep kenti yakınlarındaki İran üssünde şiddetli bir patlama meydana geldiği, 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Halep'te İran üssünde patlama iddiası
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Halep’in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi. Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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