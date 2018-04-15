Halep'te İran üssünde patlama iddiası

15 Nisan 2018

Halep’in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi. Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.

Kaynak: İHA