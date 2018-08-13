Hamaney, ABD ile doğrudan müzakere yapılmasını yasakladı

13 Ağustos 2018

İran lideri Ayetullh Ali Hamaney, başkent Tahran'da çeşitli kesimlerden halk temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ABD ile müzakereleri yasakladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra Washington'un gerçek yüzünü bütün dünyaya gösterdiğini söyleyen Hamaney, bu ülkenin İran'a ya müzakere ya da savaş seçeneklerini dayatmaya çalıştığını ifade ederek, "Ne savaş olacak ne de müzakere edeceğiz." dedi.

ABD'nin geçmişten bu yana uluslararası yükümlülüklerine uymadığını söyleyen Hamaney, "Bu sahtekar devletle neden müzakere edelim? ABD ile müzakereleri yasaklıyorum. " ifadesini kullandı.

"ABD ile nükleer müzakere yanlıştı"

Nükleer müzakereleri de "hata" olarak değerlendiren Hamaney, "ABD ile nükleer müzakere yanlıştı. Müzakereler konusunda hata yaptım. Hükümet yetkililerine izin verdim onlar da belirlediğimiz kırmızı çizgilerin dışına çıktılar." diye konuştu.

Hamaney, nükleer müzakereler konusunda ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kendisine "Eğer sizin kısıtlamalarınız olmasaydı müzakerelerde daha fazla taviz verirdik." dediğini aktardı.

Kaynak: AA