Hamaney: Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz
İran lideri Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası yaptığı ilk açıklamasında, "Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İran lideri Ali Hamaney, Başkent Tahran'da Ferhengiyan Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam nükleer anlaşmadan çıktığını duyurduğu konuşmasını eleştirdi.
Hamaney, "ABD Başkanının dün akşamki basit ve aptalca konuşmasını dinlediniz. 10'dan fazla yalan söyledi. İran rejimi ve milletini tehdit etti. Ben İran halkı adına sesleniyorum, Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." dedi.
Kaynak: AA