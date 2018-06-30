Hamaney'den ABD'ye tepki

30 Haziran 2018

İran lideri Ali Hamaney'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, başkent Tahran'da askeri öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.

Hamaney, törende askeri öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı izlediği politikalarla düşmanlığını artırdıkça İran halkının da ABD'ye karşı nefretinin her geçen gün fazlalaştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Hamaney, önceki ABD başkanlarının da Trump'ın izlediği politikalarla İran'a baskılar uyguladığını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

Hamaney, "Ekonomik baskılarla rejim ve halkı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Budalalık yapıyorlar, çünkü rejimin halkın kendisi olduğunun farkında değiller." diye konuştu.

ABD'ye teslim olmayacaklarını ifade eden Hamaney, teslim olmanın bedelinin direnmekten daha ağır olacağını kaydetti.

İran lideri, bu süreçte halk ve yetkililer dahil herkesi yaptıklarına dikkat etmeye davet ederek, yetkilileri halka karşı ihmalkarlıktan kaçınmaya çağırdı.

Kaynak: AA