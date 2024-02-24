Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne entegre mi edilecek?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ile Hamas arasında esir takasıyla ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te müzakereler sürerken ABD'nin Arap ülkeleriyle Gazze'de savaş sonrasına ilişkin görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Haberde, ABD yönetiminin "Arap ülkelerinin, savaş sonrası için bir plan yaptığını ve bu planda, Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) entegrasyonunu öngören bir maddenin yer alabileceğini" İsrail'e ilettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Joe Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, savaş sonrasıyla ilgili bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirmesi için baskı yaptığı kaydedildi.

Söz konusu haberle ilgili ABD'den ya da Arap Birliği'nden henüz açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, 22 Şubat'ta Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyarette, savaş sonrasıyla ilgili Netanyahu'yu bakanlarla görüşmeye teşvik etmiş ve "İsrail'in harekete geçmemesi durumunda, ABD ile Arap ülkelerinin, bu konuda kendi başlarına hareket edeceği" uyarısında bulunmuştu.

Paris'te, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla dün dolaylı müzakereler başlamıştı.