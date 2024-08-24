Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'ye gidiyor

Hamas Hareketi'nden bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin devam eden müzakerelerdeki gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam Kahire'ye gideceği bildirildi.

Hamas'ın varılacak anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu kaydeden Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriye ve BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalınması ve söz konusu kararın uygulaması için İsrail yönetimine baskı yapılmasını talep etti. Hamas heyetinin Kahire'ye gidişi öncesinde İsrail güvenlik heyetinin yanı sıra müzakerelere katılmak üzere ABD heyeti de iki gün önce Kahire'ye gitmişti. Ateşkes müzakerelerinin bu akşam ya da yarın başlaması bekleniyor.

Netanyahu'dan yeni talepler gelmeye devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu. Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı. Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.