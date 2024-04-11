Hamas'tan İsrail'le anlaşma için iki şart

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in tutumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kanu, "İsrail ile herhangi bir anlaşmanın anahtarı kalıcı bir ateşkese dayanmaktadır. Devam eden müzakere sürecinde en önemli önceliklerimiz, yerinden edilenlerin kısıtlama olmaksızın evlerine geri dönmesi ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesidir. Bu olmadan anlaşmaya varılamaz." bilgisini verdi.

Gazze Şeridi'nin Ramazan Bayramı'nda bile kan ağladığını, acı içinde olduğunu ve buna rağmen 6 aydır mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Kanu, "İsrail işgal devletinin Şifa Hastanesi ve çevresinde işlediği suçlar bile felaket boyutlarda. Hala yüzlerce cesedin bulunması için aramalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor. Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.