Hamburg Havalimanı sabaha kadar kapalı olacak

03 Haziran 2018

Almanya’da gün içerisinde yaşadığı elektrik krizi sebebi ile pek çok seferini iptal ederek binlerce yolcuyu mağdur eden Hamburg Havalimanının yarın sabah 06.00’a kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Sabaha kadar hiçbir uçuş yapılmayacağını ve havalimanın kapatılacağı bilgisini veren yetkililer, yarın 06:00’dan sonra ne olacağının ise henüz belirsiz olduğunu söyledi. Belirsizlikten dolayı uçuşların ne zaman yapılacağı konusunda çelişkili bilgiler alan yolcular ise, ne yapacaklarını şaşırdı. Bazı yolcular, Berlin, Bremen ve Hannover gibi başka havalimanlarına yönlendirilirken, bazı yolculara da 1-2 gün içinde uçuş yapabilecekleri söylendi. Problemin çözüleceğine dair umutlarını yitiren birçok yolcu ise ev ya da otellerine geri döndü.

Binlerce yolcu mağdur oldu

Hamburg Havalimanında günde İstanbul’a 4 tarifeli seferi olan Türk Hava Yolları (THY), Sun Ekspres ve Pegasus yolcuları da mağdur oldular. Türk Hava Yolları (THY) Hamburg Bölge Müdürü Nurullah Oğuz İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada Pazar günü İstanbul’a dört seferlerinin olduğunu belirterek “Sabah 07.00 seferimiz gerçekleşti. TK 1662 ve TK 1666 seferlerimiz ile 18.30’daki son uçağımız da iptal oldu. Yaklaşık 500 yolcumuz mağdur durumda” dedi. Başka havalimanlarında da kapasitenin dolduğuna dikkat çeken Oğuz, yolcuların yarın ve öbür güne kaydırılacağını belirterek, “Arzu edenlerin dönüş günlerini mağdur olmamaları için birer gün ücretsiz olarak ileri alacağız" şeklinde konuştu.



“Mağdur yolcular bizi değil, bilet aldıkları firmalarla irtibata geçsin”

Hamburg Havalimanı Müdürü Michyael Eggenschwiler ise yaptığı açıklamada bugün için 200 iniş ve 200 kalkışın planlarında olduğunu belirtirken "Saat 10.00’dan itibaren uçuşlarımız durdu. O saate kadar 37 kalkış ve 24 de iniş gerçekleşti. Mağdur yolcular bizi değil, bilet aldıkları firmalarla irtibata geçsinler" dedi. Öte yandan İstanbul-Hamburg uçuşlarında da yolcular mağdur oldu. Uçuşlar karşılıklı iptal olunca İstanbul’dan Hamburg’a gelecek yolcular da uçuşlarını gerçekleştiremedi.

Yılda ortalama 17 milyon yolcuya hizmet veren Almanya’nın 5. büyük havalimanı Hamburg Havalimanının, sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesilmesinden dolayı Terminal 2’deki tüm uçuşların durdurması üzerine, havalimanında kaos oluşmuştu. Bağlantılı olarak Terminal 1’deki uçuşların da iptal edilmesiyle birlikte gün içinde binlerce yolcu mağdur oldu. Kontrolden geçen yolcular da dışarı çıkarılarak uçağa biniş ve gümrük bölümleri komple kapatılarak çalışanlar evlerine gönderilmişti. Yetkiler yaptıkları açıklamada ana elektrik hattında büyük bir patlama yaşandığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA