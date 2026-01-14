Hapse atılan Kiefer Sutherland kefaletle serbest bırakıldı

Olay, pazartesi günü gece yarısından sonra Los Angeles’ta meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, araç paylaşımı üzerinden çağrılan otomobile bindikten sonra sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcunun sürücüye saldırdığı ve ardından tehdit ettiği öne sürüldü.

Şüphelinin Kiefer Sutherland olduğu tespit edilince ünlü oyuncu Hollywood bölgesinde polis tarafından gözaltına alındı.

“Ağır suç teşkil eden tehdit”

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olayla ilgili yaptığı açıklamada sürücünün herhangi bir tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralanmadığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında olayın “ağır suç teşkil eden tehdit” şüphesiyle değerlendirildiği belirtildi.

50 bin dolar kefaletle serbest kaldı

Hakkında tehdit suçlamasıyla işlem yapılan 59 yaşındaki oyuncu hapse atıldı, aynı gün öğle saatlerinde 50 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Sutherland’ın, 2 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Geçmişte hapis cezası almıştı

Kiefer Sutherland’ın adı daha önce de adli olaylarla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, 2004 ve 2007 yıllarında alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunmuş, ikinci olayın ardından 48 gün hapis cezası almıştı.

Sutherland ayrıca 2009’da New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi için düzenlenen bir bağış etkinliği sonrası, moda tasarımcısı Jack McCollough’a kafa attığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Oyuncunun kamuoyu önünde özür dilemesinin ardından bu dosyada suçlamaların düşürüldüğü kaydedilmişti.