Harris 'Hizmet etmeye hazırım' mesajı verdi

Harris, konuya ilişkin Wall Street Journal'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Muhabir, Harris'a, Biden hakkında yaş tartışmaları olduğunu anımsatarak, kendisinin seçmeni ikna etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Harris ise "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris, kendisindeki liderlik kapasitesinin diğer insanlar tarafından da görüldüğünü kaydetti.

81 yaşındaki Biden 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak. En büyük rakibinin ise selefi Donald Trump olması bekleniyor.