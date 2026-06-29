Havacılık tarihinin en büyük gizemi MH370 için yeni karar

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Malezya, 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın arama çalışmalarına ilişkin Ocean Infinity ile yaptığı anlaşmayı bir yıl daha uzattı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, derin deniz araştırmaları şirketiyle yürütülen sürecin 30 Haziran 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, kararın, MH370 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların yakınlarına bir sonuca ulaşma imkanı sağlama konusundaki kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Loke, "Bu karar, hükümetin MH370 sefer sayılı uçaktaki yolcuların yakınlarına bir sonuca ulaşmalarını sağlamaya yönelik sürekli ve sarsılmaz bağlılığının bir göstergesidir" dedi.

Arama süresinin uzatılmasının, Ocean Infinity'nin kalan bölgede çalışmaları tamamen tamamlamasını sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Ocean Infinity 70 milyon dolar alacak

Ocean Infinity, MH370'in bulunması için daha önce de arama çalışmaları yürütmüştü. Şirket, 2018'e kadar süren aramalarda sonuç alamamıştı.

Geçen yıl Malezya ile yapılan yeni anlaşma kapsamında Ocean Infinity'nin, uçağın enkazını bulması halinde 70 milyon dolar ödeme alacağı belirtilmişti. Yeni arama çalışmalarının 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığı bildirildi.

MH370'e ne olmuştu?

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, Kuala Lumpur-Pekin seferini yapmak üzere havalandıktan 38 dakika sonra rotasından saparak radardan kaybolmuştu.

239 kişinin bulunduğu uçak için başlatılan arama çalışmaları, havacılık tarihinin en geniş çaplı operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Daha önce 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçağın katıldığı çok uluslu arama operasyonu 2017'de sona erdi.

Ocean Infinity'nin 2018'de yürüttüğü arama çalışması ise 3 ay sonra tamamlandı.

Gizem hala çözülemedi

MH370'in kaybolması, pilotun uçağı kasten düşürdüğü ya da uçağın kaçırıldığı yönündeki iddialar dahil çok sayıda spekülasyonu beraberinde getirdi.

2018'de yürütülen soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi. Ancak uçağın neden kaybolduğu kesin olarak aydınlatılamadı.