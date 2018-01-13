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Hawaii'de yanlış balistik füze alarmı panik yarattı

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı.

Hawaii'de yanlış balistik füze alarmı panik yarattı
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Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir." bilgisi gönderildi.

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.

Uyarı, adadaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Kaynak: AA

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