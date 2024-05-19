Helikopterinin kaza yaptığı duyuruldu... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

Doğu Azerbaycan Valiliği, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.

Konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiği duyurulan İbrahim Reisi kimdir?

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?

Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed kentinde 4 Kasım 1960'ta doğdu.

İran'ın Kum kentinde eğitimini tamamlayan Reisi, Şah Rıza Pehlevi'nin yönetimine karşı olumsuz havanın estiği yıllarda İran din alimleriyle kum kentinde toplantılara katıldı.

Devlet politikası ve yönetiminin din alimlerinin gözetimin olması gerektiği görüşünden etkilenen Reisi, 1985'te Tahran savcı yardımcılığı görevine yükseldi.

Kariyerini iç muhalfetle mücadeleye adayan Reisi 1988 İran-Irak Savaşı'nın ardından Humeyni tarafından oluşturulan ve siyasi idamları gerçekleştiren "Ölüm Komitesi'nde yer aldı. Bu görevi nedeniyle muhalifler arasında "katliam Ayetullah" olarak anılmaya başlandı.

Reisi 1989-1994 tarihleri arasında Tahran savcısı,1994-2004 tarihleri arasında Din Adamları Özel Mahkemesi'nde başsavcısı ve 2004-2014 tarihleri arasında da Yargıtay Birinci Hakimi olarak atandı.

2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan eylemlerin bastırılmasında önmli rol oynayan Reisi 2016 yılında Ayetullah Hamaney tarafından ülkenin en büyük vakfı olan Astan-ı Kuds-i Rezerv'inin başına getirildi. Reisi'ye önemli nüfuz kazandıran bu görevde milyarlarca dolarlık servetin yönetimini üstlendi.

Ülke yönetimindeki yüksek kademesine rağmen yolsuzlukla mücadele konusunda sert çıkışlar yapan Reisi 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hasan Ruhani'ye karşı aday oldu ancak seçimi kaybetti. Reis'nin o seçimde oyların yüzde 38'ini almasının popülist söyleminin halkın desteğini aldığının işareti olarak grörüldü.

İbrahim Reisi 2019'da Yargı Erki Başkanı oldu. Göreve gelir gelmez hükümet yetkilileri ve önde gelen iş insanlarına karşı yolsuzluk davaları açan Reisi, eski Ruhani hükümetine yönelik eleştirilerini de sürdürdü.