Her iki Almandan biri "Merkel 2021'den önce gitsin" diyor

27 Aralık 2017

Almanların neredeyse yarısı Başbakan Angela Merkel'in 2021'deki Federal Meclis seçimleri öncesinde görevi bırakmasını istiyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, YouGov araştırma şirketinin Alman haber ajansı dpa için yaptığı ankette, Almanların yüzde 47'sinin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel'in 2021'de yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerden önce başbakanlık görevinden ayrılmasını desteklediği bildirildi.

Ankete katılanların yüzde 36'sı ise Merkel'in dört yıllık görev süresinin sonuna kadar koltuğunu korumasını istediklerini belirtti.

Merkel'e destek azalıyor

Merkel'e destek seçimlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen yeni hükümetin oluşturulamaması sebebiyle düşüyor.

24 Eylül'deki Federal Meclis seçimlerinin ardından ekim ayının başında YouGov tarafından yapılan başka bir ankete göre Merkel'in 2021'den önce görevden ayrılmasını isteyenlerin oranı yüzde 36'ydı. Buna karşılık, seçimlere kadar başbakanlık görevini yürütmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 44'tü.

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