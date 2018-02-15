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Hindistan'da banka şubesinde 1.8 milyar dolarlık dolandırıcılık

Hindistan Mumbai'deki bir banka şubesinde 1.8 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

Hindistan'da banka şubesinde 1.8 milyar dolarlık dolandırıcılık
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Hindistan'ın Mumbai kentinde bir banka şubesinde 1.8 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

BBC'nin haberinde, çalınan 1.8 milyar doların, Hindistan'ın en büyük ikinci devlet bankası Punjab Ulusal Bankasının (PNB) piyasa değerinin neredeyse üçte birine denk geldiği belirtildi.

PNB, Mumbai kentindeki bir şubede yaşanan, dolandırıcılık mahiyetindeki işlemlerin, bir grup müşterinin kazanç sağlaması amacıyla yapılmış göründüğünü açıkladı.

Diğer bankaları etkileyebileceğinden endişe ediliyor

Dolandırıcılığın, Hindistan'ın bankacılık sektörüne güveni zedeleyebileceğinden ve diğer bankaları etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Hindistan İcra Müdürlüğünün banka hisselerinde yüzde 10'dan fazla düşüşe yol açan olayın kara para aklamayla bağlantısı olup olmadığını soruşturacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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