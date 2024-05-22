Hindistan'da kaybolan Bangladeşli milletvekili ölü bulundu
Bangladeş'te iktidardaki Avami Birliği Partisi Milletvekili Azim, kaybolduğu Hindistan'da ölü bulundu. Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, kaybolduğu bildirilen Bangladeş'te iktidarda bulunan Avami Birliği Partisinin milletvekillerinden Anwarul Azim'in cesedi bulundu.
Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti." ifadesini kullandı.
Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.