Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tam çözümü reddetti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ülkesi Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile her şeyi kapsayan bir çözümün müzakere edilmesi fikrini reddetti. Miçotakis, Atina ile Ankara arasında sadece "deniz alanlarının sınırlandırılması" anlaşmazlığını kabul edildiğini söyledi.

Miçotakis, "Yapmamız gereken ilk şey kurallar üzerinde anlaşmak. Yunanistan, [Türkiye ile] sadece bir farklılığı tanıdığımız için 'her şeyin çözümü' tartışmalarına sıcak bakmıyor. Önümüzdeki 12 ay içinde herhangi bir değişiklik görmeyi beklemiyor, değişiklik görmeyi olası da bulmuyorum. Ancak diyalog değerlidir. Anlaşmazlıklarımız olabilir ama bu konuşmaktan kaçınmamız gerektiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın ikili ilişkilerde ilerleme kaydettiğini ifade eden Miçotakis, bu ilerlemeden memnun olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, "Yunanistan son beş yılda Türkiye'ye yönelik politikasını değiştirmedi. Türkiye değişti, ben de 'yok' durumundan normalleşme durumuna geçtim" dedi.

Miçotakis ayrıca, "Hava sahası ihlali olmadan 15 ay geçirdik. Yasadışı göçü kontrol altına aldık. Yunan adaları için vize konusunda bir anlaşmamız var ve uzun süredir devam eden MEB ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunda diyalog için bir çerçeve oluşturduk. Kıta sahanlığını sorunu, 40 yıllık bir sorun ve anlık bir çözüm olmayacak" sözlerini açıklamasına ekledi.