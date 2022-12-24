  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Hindistan'da ücretsiz tahıl yardımı yapılacak
Takip Et

Hindistan'da ücretsiz tahıl yardımı yapılacak

Hindistan, gelecek yıl ülkedeki yaklaşık 813 milyon dar gelirliye ücretsiz tahıl sağlanacağını açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, kabine toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ulusal Gıda Güvenliği Yasası kapsamında Aralık 2023'e kadar 800 milyondan fazla kişi tahıllardan ücretsiz yararlanabilecek." ifadesini kullandı.

Jaishankar, söz konusu yasayla Hindistan'ın gıda güvenliğinin korunacağını belirtti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Mansukh Mandaviya da bu yasa ile yoksullara ücretsiz tahıl sağlanacağını aktarırken bunun, "tarihi bir karar" olduğunu vurguladı.

Yoksulların refahının sağlanmasının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin en büyük önceliği olduğunu ifade eden Mandaviya, hükümetin bu programa yaklaşık 24,2 milyar dolar harcayacağını kaydetti.

19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri başladı

Gıda Haberleri

19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri başladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
gıda