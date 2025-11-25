Hindistan'ın Rus petrolü alımı üç yılın dibine iniyor

Ticaret ve rafineri çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Batı yaptırımlarının etkisini artırması nedeniyle Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımı aralık ayında son üç yılın en düşük seviyesine gerileyecek. Rafinerilerin yaptırımları ihlal etmemek için farklı kaynaklara yönelmesinin bu düşüşte belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Kasım ayında çok aylık zirvelere ulaşan ithalatın, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna savaşı gerekçesiyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımların sıkılaşması nedeniyle sert şekilde azalacağı belirtiliyor.

"Devlet rafinerileri 'son derece temkinli' bir pozisyonda"

Rafineri kaynakları, son ABD yaptırımlarının ardından bankaların yürüttüğü kontrollerin, devlet rafinerilerini "son derece temkinli" bir pozisyona ittiğini aktardı. Bir kaynak, Hindistan'ın aralık ayında günlük 600 bin ila 650 bin varil Rus petrolü almasının öngörüldüğünü, mevcut ay içinse geçici verilerin günde 1,87 milyon varillik ithalata işaret ettiğini söyledi.

Kaynaklar, kasım ayında Rus arzının yükselmesinin ise iki nedene dayandığını belirtti: Rafinerilerin ABD yaptırımlarındaki son tarihten önce stoklarını güçlendirmesi ve 2026'dan itibaren AB pazarına yönelik petrol ürünü üretim kurallarının devreye girecek olması. Bu gelişmelerin, kasım ayında alımların artmasına yol açtığı ifade edildi.