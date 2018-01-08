Hissedarlarından Apple'a "bağımlılık" uyarısı

08 Ocak 2018

Apple'ın hissedarları Jana Partners ve CalSTRS, Apple'a gönderdikleri mektupta şirketin çocuklar ve gençler arasında cep telefonu bağımlılığını azaltacak girişimlerde bulunmasını istedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Apple hisselerinin 2 milyar dolarlık bölümüne sahip olan Jana Partners ve CalSTRS, çocuklar ve gençler arasında iPhone bağımlılığının giderek büyüyen bir sorun olduğunu vurguladı.

Apple'a ailelerin çocuklarının telefon kullanımını sınırlamasına yardım edecek bir yazılım geliştirme çağrısı yapan iki kurum, Apple'ın aşırı telefon kullanımının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisini araştırması gerektiğini de vurguladı.

Apple'ın bu çağrıya yanıt vermemesinin, şirketin imajına zarar vereceği ve hisselerinin düşmesine yol açabileceği belirtiliyor.

2016'da Common Sense Media tarafından yapılan bir araştırma, ABD'de gençlerin ve çocukların yarısının telefonlarına bağımlı olduklarını düşündüğünü ortaya koymuştu.

Apple 'açık mektupla' özür diledi

Kaynak: Reuters