Hollanda ekonomisi resesyona girdi

Hollanda istatistik kurumunca yayımlanan verilere göre, euro bölgesinin en büyük beşinci ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0.4 daralmasının ardından ikinci çeyrekte de %0.3 daraldı. Hollanda ekonomisi art arda iki çeyrekte daralarak teknik resesyona girmiş oldu.

Tüketici harcamaları ihracattaki gerileme ve gıda fiyatlarını ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Hollanda, koronavirüs salgınının başından beri ilk defa teknik resesyona girdi.Tüketici harcamaları %1.6 düşerken, ihracat yılın ilk çeyreğine göre %0.7 azaldı.