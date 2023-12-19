Hollanda'da köpek beslemek isteyene zorunlu kurs geliyor

Hollanda hükümeti, son yıllarda giderek artan köpek ısırması vakalarının önlenmesi amacıyla, Temsilciler Meclisi’nin isteği doğrultusunda bir yasal düzenleme hazırladı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, hayvan sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs oldu.

Hollanda Tarım Bakanı Bakanı Piet Adema, meclise gönderdiği yazıda, birçok ısırma olayının, sahibinin köpekler hakkında yetersiz bilgiye sahip olması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

'Köpek anlaşılamıyor'

Yetersiz bilgi nedeniyle bir köpeğin hoşnutsuzluğunu, korkusunu ya da stresini ifade ettiği sinyallerin çok geç fark edildiğini veya hiç fark edilmediğini vurgulayan Adema, "O zaman da köpek ısırmaktan başka seçenek göremiyor” dedi.

Çoban köpeği gibi bazı ırkların çok fazla mücadeleye ihtiyaç duyduğunu ve "rehber köpek" olarak kullanılmaya pek uygun olmadığına işaret eden Bakan Adema, bu uyumsuzluğun da köpeğin hayal kırıklığına uğramasına ve tehlikeli davranışlar sergilemesine yol açabileceğini vurguladı.

Hollandalı bakana göre, köpek sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs, bir kişinin yanlış hayvanı seçmesini veya düşünmeden satın almasını önleyecek.