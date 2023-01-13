Honda ve LG, Amerika'da batarya fabrikası kuracak

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, insanlığın ortak faydası ve sürdürülebilir bir gelecek için mühendislik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği vurgulanan marka, gelecek 7 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu kapsamda birçok önemli işbirliğine imza atan Honda, yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için de LG Energy Solution ile kurduğu ortak girişimi resmi olarak duyurdu.

Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibarıyla başlanacağı paylaşıldı. Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisini kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapılacağını ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlanacağını da açıkladı.

Lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine 2025 yılında başlamayı hedefleyen Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak.

Yeni ortak girişim tarafından üretilen tüm piller, Kuzey Amerika'da satılan pilli elektrikli araçlara güç sağlamak için Kuzey Amerika'daki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. ABD Ohio'da yer alacak yeni tesisin toplam yatırımı ise 4,4 milyar dolara ulaşacak.